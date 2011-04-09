Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
87
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Абди
Альмен Абди
70
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
88'
90
-
Денис
Херман Денис
73
Запасные
-
Беларди
Эмануэле Беларди
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Кода
Андреа Кода
-
Корради
Бернардо Корради
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
-
Выдра
Матей Выдра
Рома
мин
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
75
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Бриги
Маттео Бриги
71
-
Рози
Алеандро Рози
64
-
Тотти
Франческо Тотти
57'
90'
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Лориа
Симоне Лориа
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Боррьелло
Марко Боррьелло