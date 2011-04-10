Ювентус
мин
-
Сторари
Марко Сторари
90
-
Траоре
Арман Траоре
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Мотта
Марко Мотта
51
-
Пепе
Симоне Пепе
49'
77
-
Аквилани
Альберто Аквилани
90
-
Мело
Фелипе Мело
61
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
-
Красич
Милош Красич
90
-
Матри
Алессандро Матри
62'
90
Запасные
-
Маннингер
Александр Маннингер
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Грыгера
Зденек Грыгера
-
Джиандонато
Мануэль Джиандонато
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
-
Тони
Лука Тони
Дженоа
мин
-
Эдуарду
Эдуарду
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
63
-
Миланетто
Омар Миланетто
79
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
56'
90
-
Палоски
Альберто Палоски
66
Запасные
-
Донинелли
Андреа Донинелли
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Паласио
Родриго Паласио
-
Боселли
Мауро Боселли
-
Йеленич
Эней Йеленич