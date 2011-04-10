Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Перицо
Габриэле Перицо
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Конти
Даниэле Конти
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
65
-
Бьондини
Давиде Бьондини
90
-
Коссу
Андреа Коссу
22'
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
88
Запасные
-
Маджлиоккетти
Даниэле Маджлиоккетти
-
Пелиццоли
Иван Пелиццоли
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Писано
Франческо Писано
-
Миссироли
Симоне Миссироли
-
Ланер
Симон Ланер
-
Рагацу
Даниэле Рагацу
Брешиа
мин
-
Аркари
Микеле Аркари
90
-
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
-
Бега
Франческо Бега
90
-
Дзоболи
Давиде Дзоболи
90
-
Зебина
Джонатан Зебина
76
-
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
53
-
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
Вош
Адам Вош
31
-
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
90
-
Караччиоло
Андреа Караччиоло
61'
90
Запасные
-
Серени
Маттео Серени
-
Берарди
Гаэтано Берарди
-
Мареко
Виктор Хьюго Мареко
-
Коне
Панайотис Коне
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
-
Байокко
Давиде Байокко
-
де Жезус
Жонатас де Жезус