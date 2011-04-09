Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
84'
90
-
Станкович
Деян Станкович
46
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
65'
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
61
-
Это'О
Самуэль Это'О
76
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Мотта
Тиаго Мотта
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
-
Пандев
Горан Пандев
-
Милито
Диего Милито
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Манделли
Давиде Манделли
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Констан
Кевин Констан
66
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Больячино
Мариано Больячино
77
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Москарделли
Давиде Москарделли
56
Запасные
-
Урибе
Фернандо Урибе
-
Скуицци
Лоренцо Скуицци
-
Мантовани
Андреа Мантовани
-
Цесар
Боштьян Цесар
-
Марколини
Микеле Марколини
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Теро
Сирил Теро