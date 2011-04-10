Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Натали
Чезаре Натали
56
-
Комотто
Джанлука Комотто
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Донадель
Марко Донадель
62
-
Варгас
Хуан Варгас
80'
90
-
Сантана
Марио Сантана
90
-
Льяич
Адем Льяич
46
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
-
Бехрами
Валон Бехрами
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
-
Бабакар
Хума Бабакар
-
Черчи
Алессио Черчи
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
-
Силва
Тиаго Силва
90
-
Йепес
Марио Йепес
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
9'
90
-
Фламини
Матье Фламини
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
78
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Да Силва
Алешандре Да Силва
39'
90
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Антонини
Лука Антонини
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
-
Оддо
Массимо Оддо
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза