Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Буске
Антонио Буске
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Морас
Вангелис Морас
90
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Морлео
Архимеде Морлео
57
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
46
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Перес
Диего Перес
90
-
Папони
Даниэле Папони
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
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Лупателли
Кристиано Лупателли
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Рубин
Маттео Рубин
-
Бритос
Мигель Бритос
-
Делла Рокка
Франческо Делла Рокка
-
Рамирес
Гастон Рамирес
-
Крхин
Рене Крхин
-
Мутарелли
Массимо Мутарелли
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Доссена
Андреа Доссена
90
-
Йебда
Хассан Йебда
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
84
-
Маскара
Джузеппе Маскара
28'
59
-
Гамшик
Марек Гамшик
45'
75
Запасные
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Йеццо
Дженнаро Йеццо
-
Ароника
Сальваторе Ароника
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Суньига
Камило Суньига
-
Соса
Хосе Соса
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли