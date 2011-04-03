Дженоа
мин
-
Эдуарду
Эдуарду
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
78
-
Конко
Абдулай Конко
55
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Миланетто
Омар Миланетто
65
-
Росси
Марко Росси
90
-
Паласио
Родриго Паласио
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
Запасные
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Каладзе
Каха Каладзе
-
Антонелли
Лука Антонелли
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Боселли
Мауро Боселли
Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Перицо
Габриэле Перицо
90
-
Миссироли
Симоне Миссироли
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
72
-
Бьондини
Давиде Бьондини
90
-
Коссу
Андреа Коссу
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
16'
83
Запасные
-
Маджлиоккетти
Даниэле Маджлиоккетти
-
Галлон
Маттиа Галлон
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Писано
Франческо Писано
-
Ланер
Симон Ланер
-
Рагацу
Даниэле Рагацу