Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
85
-
Пандев
Горан Пандев
71
-
Паццини
Джампаоло Паццини
51'
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Станкович
Деян Станкович
-
Марига
Макдональд Марига
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Лечче
мин
-
Розати
Антонио Розати
90
-
Бривио
Давиде Бривио
90
-
Фабиано
Медина да Силва Фабиано
90
-
Феррарио
Стефано Феррарио
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Месба
Джамел Месба
90
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
90
-
Вивес
Джузеппе Вивес
90
-
Оливера
Рубен Оливера
90
-
Корвиа
Даниэле Корвиа
83
Запасные
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
-
Шиаволин
Густаво Франчин Шиаволин
-
Донати
Джулио Донати
-
Пьятти
Игнасио Пьятти
-
Гроссмюллер
Карлос Гроссмюллер
-
Коппола
Мануэль Коппола
-
Жеда Капучо
Невес Жеда Капучо