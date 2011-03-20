Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Рубин
Маттео Рубин
57
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Морас
Вангелис Морас
58
-
Казарини
Федерико Казарини
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Делла Рокка
Франческо Делла Рокка
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
80
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
28'
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Черубин
Николо Черубин
-
Радованович
Иван Радованович
-
Буске
Антонио Буске
-
Папони
Даниэле Папони
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
-
Силигарди
Лука Силигарди
Дженоа
мин
-
Эдуарду
Эдуарду
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
43'
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Конко
Абдулай Конко
53
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Велозу
Мигель Велозу
8
-
Миланетто
Омар Миланетто
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Паласио
Родриго Паласио
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
74
Запасные
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Антонелли
Лука Антонелли
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Боселли
Мауро Боселли