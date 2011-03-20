Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
-
Доссена
Андреа Доссена
82
-
Йебда
Хассан Йебда
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
49'
59'
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
79
Запасные
-
Йеццо
Дженнаро Йеццо
-
Ароника
Сальваторе Ароника
-
Крибари
Санчес Крибари
-
Соса
Хосе Соса
-
Блази
Мануэле Блази
-
Маскара
Джузеппе Маскара
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
-
Перицо
Габриэле Перицо
90
-
Бьондини
Давиде Бьондини
90
-
Конти
Даниэле Конти
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
69
-
Миссироли
Симоне Миссироли
77
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
56'
90
-
Коссу
Андреа Коссу
90
Запасные
-
Маджлиоккетти
Даниэле Маджлиоккетти
-
Даметто
Паоло Даметто
-
Пелиццоли
Иван Пелиццоли
-
Лаццари
Андреа Лаццари
-
Ланер
Симон Ланер
-
Рагацу
Даниэле Рагацу