Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
40'
90
-
Комотто
Джанлука Комотто
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Варгас
Хуан Варгас
85
-
Сантана
Марио Сантана
72
-
Муту
Адриан Муту
27'
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
88
Запасные
-
Нето
Нето
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Донадель
Марко Донадель
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Бабакар
Хума Бабакар
-
Льяич
Адем Льяич
Рома
мин
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Мексес
Филипп Мексес
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Менез
Жереми Менез
90
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Перротта
Симоне Перротта
81
-
Таддеи
Родриго Таддеи
56
-
Тотти
Франческо Тотти
33'
55'
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Рози
Алеандро Рози
-
Бриги
Маттео Бриги
-
Греко
Леандро Греко
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Боррьелло
Марко Боррьелло