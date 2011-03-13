Рома
мин
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Мексес
Филипп Мексес
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
82
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Перротта
Симоне Перротта
90
-
Менез
Жереми Менез
55
-
Тотти
Франческо Тотти
69'
90'
90
Запасные
-
Сержио
Жулио Сержио
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Лориа
Симоне Лориа
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Греко
Леандро Греко
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
Лацио
мин
-
Муслера
Фернандо Муслера
90
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
-
Сарате
Мауро Сарате
74
-
да Силва
Франселино да Силва
90
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
74
-
Скулли
Джузеппе Скулли
90
-
Флоккари
Сержио Флоккари
81
Запасные
-
Берни
Томмазо Берни
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
-
Скалони
Лионель Скалони
-
Маури
Стефано Маури
-
Брокки
Кристиан Брокки
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
-
Козак
Либор Козак