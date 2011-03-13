Лечче
мин
-
Розати
Антонио Розати
90
-
Бривио
Давиде Бривио
57
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Шиаволин
Густаво Франчин Шиаволин
90
-
Фабиано
Медина да Силва Фабиано
90
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
90
-
Вивес
Джузеппе Вивес
90
-
Мунари
Джанни Мунари
90
-
Оливера
Рубен Оливера
90
-
Жеда Капучо
Невес Жеда Капучо
57
-
Корвиа
Даниэле Корвиа
90
Запасные
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
-
Месба
Джамел Месба
-
Донати
Джулио Донати
-
Коппола
Мануэль Коппола
-
Пьятти
Игнасио Пьятти
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
-
Чевантон
Эрнесто Чевантон
Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
76
-
Рубин
Маттео Рубин
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Казарини
Федерико Казарини
90
-
Делла Рокка
Франческо Делла Рокка
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
33'
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Мутарелли
Массимо Мутарелли
67
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Морлео
Архимеде Морлео
-
Морас
Вангелис Морас
-
Радованович
Иван Радованович
-
Буске
Антонио Буске
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
-
Папони
Даниэле Папони