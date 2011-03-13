Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Мантовани
Андреа Мантовани
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Марколини
Микеле Марколини
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
56
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Теро
Сирил Теро
46
Запасные
-
Урибе
Фернандо Урибе
-
Скуицци
Лоренцо Скуицци
-
Констан
Кевин Констан
-
Манделли
Давиде Манделли
-
Гуана
Роберто Гуана
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
-
Москарделли
Давиде Москарделли
Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Сантана
Марио Сантана
90
-
Варгас
Хуан Варгас
48'
76
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Муту
Адриан Муту
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
88
Запасные
-
Нето
Нето
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
-
Комотто
Джанлука Комотто
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Бабакар
Хума Бабакар
-
Черчи
Алессио Черчи