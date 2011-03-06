Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Рубин
Маттео Рубин
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Казарини
Федерико Казарини
90
-
Делла Рокка
Франческо Делла Рокка
78
-
Перес
Диего Перес
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
45
-
Мутарелли
Массимо Мутарелли
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
29'
90
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
64
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Черубин
Николо Черубин
-
Морас
Вангелис Морас
-
Рамирес
Гастон Рамирес
-
Буске
Антонио Буске
-
Папони
Даниэле Папони
-
Хименес
Хенри Хименес
Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Перицо
Габриэле Перицо
90
-
Конти
Даниэле Конти
90
-
Бьондини
Давиде Бьондини
78
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Коссу
Андреа Коссу
59'
90
-
да Силва
Андерсон Мигел да Силва
45
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
68
Запасные
-
Маджлиоккетти
Даниэле Маджлиоккетти
-
Пелиццоли
Иван Пелиццоли
-
Лаццари
Андреа Лаццари
-
Ланер
Симон Ланер
-
Миссироли
Симоне Миссироли
-
Рагацу
Даниэле Рагацу