Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
79
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
-
Станкович
Деян Станкович
46
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
52'
75
-
Это'О
Самуэль Это'О
54'
58'
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Марига
Макдональд Марига
-
Пандев
Горан Пандев
Дженоа
мин
-
Эдуарду
Эдуарду
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
83
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Конко
Абдулай Конко
74
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Паласио
Родриго Паласио
40'
90
-
Палоски
Альберто Палоски
73
Запасные
-
Полента
Диего Полента
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Антонелли
Лука Антонелли
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
-
Миланетто
Омар Миланетто
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Боселли
Мауро Боселли