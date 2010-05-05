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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Этерингтон 83
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
5 мая 2010, 22:00 МСК
5.05.2010, 22:00 МСК
среда
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
86
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
46
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
Сток Сити
мин
0
Бегович
Асмир Бегович
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
83'
83'
88
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
71
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
0
Пью
Дэнни Пью
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Диао
Салиф Диао
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Мулт
Луис Мулт