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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Лэмпард 43
Лэмпард 90
2:4
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Тевес 45
Беллами 53
Тевес 77
Беллами 88
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
27 февр. 2010, 15:45 МСК
27.02.2010, 15:45 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Илариу
Энрике Илариу
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
70
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
43'
90'
43'
90'
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
61
0
Коул
Джо Коул
61
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Алекс
Алекс
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Матич
Неманья Матич
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
78
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Беллами
Крейг Беллами
53'
88'
53', 88'
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
61
0
Тевес
Карлос Тевес
45'
77'
45'
77'
89
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Туре
Коло Туре
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Ибрагим
Абдисалам Ибрагим
0
Санта Крус
Роке Санта Крус