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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джеррард 20
Торрес 44
2:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Эндрюс 41
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
28 февр. 2010, 18:00 МСК
28.02.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
39
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
81
0
Джеррард
Стивен Джеррард
20'
20'
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Родригес
Макси Родригес
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
44'
44'
89
0
Кейт
Дирк Кейт
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Келли
Мартин Келли
0
Айяла
Даниэль Айяла
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
50
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
64
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
41'
41'
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
0
Калинич
Никола Калинич
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
59
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Данн
Дэвид Данн
0
Грелла
Винченцо Грелла
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Ди Санто
Франко Ди Санто