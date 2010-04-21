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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Агбонлахор 13
Милнер 76
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
21 апр. 2010, 21:45 МСК
21.04.2010, 21:45 МСК
среда
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
84
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Сонко
Ибрахима Сонко
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Буллард
Джимми Буллард
90
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
55
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
0
Купер
Лиам Купер
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Алтидор
Жози Алтидор
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
84
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
76'
76'
90
0
Карью
Джон Карью
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
13'
13'
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Хески
Эмил Хески
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо