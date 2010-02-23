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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 39
Руни 55
Оуэн 81
3:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
23 февр. 2010, 23:00 МСК
23.02.2010, 23:00 МСК
вторник
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Андерсон
Андерсон
19
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Гибсон
Даррон Гибсон
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
39'
55'
39', 55'
78
0
Бербатов
Димитар Бербатов
78
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Оуэн
Майкл Оуэн
81'
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
75
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
63
0
Франко
Гилермо Франко
46
0
Коул
Карлтон Коул
90
Запасные
0
Штех
Марек Штех
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Дапрела
Фабио Дапрела
0
Дайер
Кирон Дайер
0
Коллисон
Джек Коллисон
0
Илан
Илан
0
Мидо
Хоссам Мидо