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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Пью 8
1:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Бендтнер 32
Фабрегас 90
Вермален 90
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
27 февр. 2010, 20:30 МСК
27.02.2010, 20:30 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
60
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Пью
Дэнни Пью
8'
8'
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
77
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
80
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Диао
Салиф Диао
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Битти
Джеймс Битти
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Вермален
Томас Вермален
90'
90'
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
71
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
75
0
Насри
Самир Насри
84
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90'
90'
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
32'
32'
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Траоре
Арман Траоре
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
0
Вела
Карлос Вела