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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Пикьонн 35
1:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Хут 50
Диао 90
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
20 февр. 2010, 20:30 МСК
20.02.2010, 20:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Финнан
Стив Финнан
86
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Диоп
Папа Буба Диоп
90
0
Йебда
Хассан Йебда
66
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
90
0
Диндан
Аруна Диндан
90
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
35'
35'
46
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Роша
Рикарду Роша
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Кану
Нванкво Кану
0
Утака
Джон Утака
0
Вебер
Данни Вебер
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хут
Роберт Хут
50'
50'
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
76
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Пью
Дэнни Пью
0
Файе
Амди Файе
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Диао
Салиф Диао
90'
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Битти
Джеймс Битти