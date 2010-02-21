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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
21 февр. 2010, 18:00 МСК
21.02.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
68
0
Айрленд
Стивен Айрленд
76
0
Джонсон
Адам Джонсон
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Туре
Коло Туре
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Ибрагим
Абдисалам Ибрагим
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Беллами
Крейг Беллами
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Родригес
Макси Родригес
63
0
Кейт
Дирк Кейт
85
0
Бабел
Райан Бабел
75
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Келли
Мартин Келли
0
Риера
Альберт Риера
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Торрес
Фернандо Торрес