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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дефо 28
Павлюченко 85
Павлюченко 90
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
21 февр. 2010, 19:15 МСК
21.02.2010, 19:15 МСК
воскресенье
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Томас
Хэндри Томас
56
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
0
Морено
Марсело Морено
77
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Кинг
Ледли Кинг
52
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
69
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
28'
28'
74
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Кабуль
Юнес Кабуль
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Модрич
Лука Модрич
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
85', 90'
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен