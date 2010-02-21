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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Янг 32
Даунинг 56
Даунинг 58
Хески 61
Агбонлахор 68
5:2
Матч завершен
Бернли
Бернли
Флетчер 10
Патерсон 90
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
21 февр. 2010, 17:00 МСК
21.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
32'
32'
82
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
56'
58'
56', 58'
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
68'
68'
72
0
Хески
Эмил Хески
61'
61'
77
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Карью
Джон Карью
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Корт
Леон Корт
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
90
0
МакДональд
Кевин МакДональд
64
0
Корк
Джек Корк
90
0
Иглс
Крис Иглс
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
70
0
Флетчер
Стивен Флетчер
10'
10'
82
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
0
Нимани
Фредерик Нимани
0
Патерсон
Мартин Патерсон
90'
0
Томпсон
Стивен Томпсон
0
Блэйк
Робби Блэйк