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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Куэльяр 21
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Коллинс 24
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
10 февр. 2010, 22:45 МСК
10.02.2010, 22:45 МСК
среда
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
24'
24'
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
21'
21'
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Петров
Стилян Петров
66
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Делф
Фабиан Делф
56
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
0
Салифу
Мустафа Салифу
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Карью
Джон Карью
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Нани
Нани
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
46
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
75
0
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Невилл
Гари Невилл
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Бербатов
Димитар Бербатов
0
Оуэн
Майкл Оуэн