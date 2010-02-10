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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Саа 33
Саа 75
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Малуда 17
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
10 февр. 2010, 23:00 МСК
10.02.2010, 23:00 МСК
среда
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
86
0
Артета
Микель Артета
74
0
Осман
Леон Осман
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Донован
Лэндон Донован
90
0
Саа
Луи Саа
33'
75'
33', 75'
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Воган
Джеймс Воган
0
Айегбени
Якубу Айегбени
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
58
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
76
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Малуда
Флоран Малуда
17'
17'
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
0
Анелька
Николя Анелька
67
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Брума
Джеффри Брума
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Матич
Неманья Матич
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж