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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Джонс 27
1:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
10 февр. 2010, 22:45 МСК
10.02.2010, 22:45 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
81
0
Джонс
Дэвид Джонс
27'
27'
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Гедиура
Адлан Гедиура
72
0
Дойл
Кевин Дойл
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
0
Воукс
Сэм Воукс
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
63
0
Кранчар
Нико Кранчар
72
0
Дженас
Джермэйн Дженас
46
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Чорлука
Ведран Чорлука
0
Уокер
Кайл Уокер
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
0
Модрич
Лука Модрич
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Крауч
Питер Крауч