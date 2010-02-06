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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кейт 55
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2010, 15:45 МСК
6.02.2010, 15:45 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Родригес
Макси Родригес
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Кейт
Дирк Кейт
55'
55'
90
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
63
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Дежен
Давид Дежен
0
Риера
Альберт Риера
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Бабел
Райан Бабел
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Осман
Леон Осман
72
0
Феллайни
Маруан Феллайни
41
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Донован
Лэндон Донован
90
0
Саа
Луи Саа
72
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Артета
Микель Артета
0
Аничебе
Виктор Аничебе
0
Айегбени
Якубу Айегбени