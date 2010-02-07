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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 8
Дрогба 23
2:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
7 февр. 2010, 19:00 МСК
7.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
82
0
Анелька
Николя Анелька
87
0
Дрогба
Дидье Дрогба
8'
23'
8', 23'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Алекс
Алекс
0
Деку
Деку
0
Коул
Джо Коул
0
Калу
Саломон Калу
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
74
0
Диаби
Абу Диаби
74
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
64
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Денилсон
Невес Денилсон
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер