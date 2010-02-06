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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Хиггинботэм 8
Сидибе 45
Этерингтон 67
3:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2010, 18:00 МСК
6.02.2010, 18:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
8'
8'
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
67'
67'
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
45'
45'
81
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
79
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Диао
Салиф Диао
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Битти
Джеймс Битти
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
65
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
73
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
Калинич
Никола Калинич
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
60
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Рид
Стивен Рид
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
0
Робертс
Джейсон Робертс