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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Алтидор 31
Боатенг 55
2:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Адебайор 58
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2010, 18:00 МСК
6.02.2010, 18:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
55'
55'
82
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
83
0
Алтидор
Жози Алтидор
31'
31'
65
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Заятте
Камил Заятте
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Бармби
Ник Бармби
0
Заки
Амр Заки
0
Гарсия
Ричард Гарсия
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
84
0
Туре
Коло Туре
90
0
Боята
Дедрик Боята
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Беллами
Крейг Беллами
59
0
Айрленд
Стивен Айрленд
56
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
58'
58'
90
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Петров
Мартин Петров
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Джонсон
Адам Джонсон
0
Виейра
Патрик Виейра