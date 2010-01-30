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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Флетчер 50
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Анелька 27
Терри 83
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
30 янв. 2010, 20:30 МСК
30.01.2010, 20:30 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
36
0
Корт
Леон Корт
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
72
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
МакДональд
Кевин МакДональд
61
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Иглс
Крис Иглс
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
50'
50'
90
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Нимани
Фредерик Нимани
0
Патерсон
Мартин Патерсон
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
76
0
Терри
Джон Терри
83'
83'
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Коул
Джо Коул
73
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Анелька
Николя Анелька
27'
27'
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Деку
Деку
0
Матич
Неманья Матич
0
Старридж
Даниэль Старридж
0
Борини
Фабио Борини