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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Адебайор 40
Компани 45
2:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
31 янв. 2010, 16:30 МСК
31.01.2010, 16:30 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
0
Компани
Венсан Компани
45'
45'
58
0
Туре
Коло Туре
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
38
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Мартин Петров
73
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Тевес
Карлос Тевес
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
40'
40'
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Боята
Дедрик Боята
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Ибрагим
Абдисалам Ибрагим
0
Беллами
Крейг Беллами
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
28
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
85
0
Басинас
Ангелос Басинас
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Утака
Джон Утака
90
0
Вебер
Данни Вебер
78
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Финнан
Стив Финнан
0
Совах
Леннард Совах
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Ритчи
Мэтт Ритчи
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн