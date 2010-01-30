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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кэхилл 84
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
30 янв. 2010, 18:00 МСК
30.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Стойкович
Владимир Стойкович
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
59
0
Родальега
Уго Родальега
90
0
Томас
Хэндри Томас
87
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
79
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Гомес
Жорди Гомес
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Сендерос
Филипп Сендерос
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
84'
84'
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Донован
Лэндон Донован
69
0
Саа
Луи Саа
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Воган
Джеймс Воган
0
Аничебе
Виктор Аничебе