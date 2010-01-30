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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Веннегор оф Хесселинк 11
Хант 52
2:2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Гарднер 49
Джарвис 67
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
30 янв. 2010, 18:00 МСК
30.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
49'
49'
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Хант
Стивен Хант
52'
52'
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Менди
Бернар Менди
80
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
11'
11'
90
0
Алтидор
Жози Алтидор
68
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Фэган
Крейг Фэган
0
Заки
Амр Заки
0
Гарсия
Ричард Гарсия
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Джонс
Даниэль Джонс
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
67'
67'
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Стирмен
Ричард Стирмен
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
0
Гедиура
Адлан Гедиура
0
Воукс
Сэм Воукс
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк