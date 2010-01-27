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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Педерсен 20
Калинич 76
2:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Колдуэлл 57
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
27 янв. 2010, 23:00 МСК
27.01.2010, 23:00 МСК
среда
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
20'
20'
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
54
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
76
0
Калинич
Никола Калинич
76'
76'
78
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Рид
Стивен Рид
0
Джонс
Фил Джонс
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Уиган Атлетик
мин
0
Стойкович
Владимир Стойкович
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
57'
57'
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
67
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Томас
Хэндри Томас
86
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
86
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Гохури
Стив Гохури
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Скотланд
Джейсон Скотланд