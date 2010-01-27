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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
27 янв. 2010, 22:45 МСК
27.01.2010, 22:45 МСК
среда
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
0
Хески
Эмил Хески
78
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
34
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Эдуардо
Эдуардо
63
0
Росицки
Томаш Росицки
79
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Траоре
Арман Траоре
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Насри
Самир Насри
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
0
Уолкотт
Тео Уолкотт