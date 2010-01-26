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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
26 янв. 2010, 22:45 МСК
26.01.2010, 22:45 МСК
вторник
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Мильяш
Ненад Мильяш
74
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
88
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Стирмен
Ричард Стирмен
0
Джонс
Дэвид Джонс
0
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
0
Гедиура
Адлан Гедиура
0
Воукс
Сэм Воукс
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Риера
Альберт Риера
66
0
Родригес
Макси Родригес
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Дарби
Стивен Дарби
0
Дежен
Давид Дежен
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог