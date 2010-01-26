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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Крауч 27
Бентли 60
2:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
26 янв. 2010, 23:00 МСК
26.01.2010, 23:00 МСК
вторник
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
60'
60'
90
0
Крауч
Питер Крауч
27'
27'
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
83
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Кин
Робби Кин
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Гера
Золтан Гера
72
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
65
0
Замора
Бобби Замора
80
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Каллио
Тони Каллио
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Камара
Диоманси Камара
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Эльм
Давид Эльм