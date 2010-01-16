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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:2
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
МакКарти 60
Н'Зогбиа 73
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
16 янв. 2010, 18:00 МСК
16.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
46
0
Мильяш
Ненад Мильяш
82
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
68
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Берра
Кристоф Берра
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Джонс
Даниэль Джонс
0
Сурман
Эндрю Сурман
0
Воукс
Сэм Воукс
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
47
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
73'
73'
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
60'
60'
90
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Скотланд
Джейсон Скотланд