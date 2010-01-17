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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
17 янв. 2010, 16:30 МСК
17.01.2010, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
0
Хески
Эмил Хески
57
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Карью
Джон Карью
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Ковач
Радослав Ковач
60
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Паркер
Скотт Паркер
57
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Ноубл
Франк Ноубл
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Дапрела
Фабио Дапрела
0
Хименес
Луис Хименес
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
0
Сирс
Фредди Сирс