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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Самба 25
Нельсен 54
2:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
17 янв. 2010, 18:00 МСК
17.01.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
59
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
54'
54'
90
0
Самба
Кристофер Самба
25'
25'
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Рид
Стивен Рид
70
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
83
0
МакКарти
Бенни МакКарти
90
0
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Данн
Дэвид Данн
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
0
Ригтерс
Масео Ригтерс
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
46
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Келли
Стефен Келли
90
0
Демпси
Клинт Демпси
62
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Джонсон
Энди Джонсон
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Каллио
Тони Каллио
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
0
Невланд
Эрик Невланд