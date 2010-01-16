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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
16 янв. 2010, 18:00 МСК
16.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
55
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
90
0
Кин
Робби Кин
63
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Ноутон
Кайл Ноутон
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Крауч
Питер Крауч
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Бармби
Ник Бармби
66
0
Джеованни
Джеованни
75
0
Гарсия
Ричард Гарсия
83
0
Фэган
Крейг Фэган
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Менди
Бернар Менди
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Гилас
Камель Гилас
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк