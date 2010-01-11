Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Тевес 8
Ричардс 40
Тевес 49
Тевес 90
4:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Педерсен 72
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
11 янв. 2010, 23:00 МСК
11.01.2010, 23:00 МСК
понедельник
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
40'
40'
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Беллами
Крейг Беллами
70
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Мартин Петров
88
0
Мварувари
Бенджани Мварувари
82
0
Тевес
Карлос Тевес
8'
49'
90'
8', 49', 90'
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Боята
Дедрик Боята
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Робиньо
Робиньо
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Якобсен
Ларс Якобсен
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
72'
72'
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
46
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
Данн
Дэвид Данн
67
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
46
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Ольссон
Мартин Ольссон
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Калинич
Никола Калинич