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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кейт 7
Кейт 90
2:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
20 янв. 2010, 23:00 МСК
20.01.2010, 23:00 МСК
среда
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Дежен
Давид Дежен
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Риера
Альберт Риера
81
0
Аквилани
Альберто Аквилани
79
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Кейт
Дирк Кейт
7'
90'
7'
90'
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Дарби
Стивен Дарби
0
Родригес
Макси Родригес
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
61
0
Кинг
Ледли Кинг
82
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
65
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Кин
Робби Кин
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос