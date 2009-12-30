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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 28
Кэррик 32
Рафаэл 45
Бербатов 51
Валенсия 76
5:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
30 дек. 2009, 23:00 МСК
30.12.2009, 23:00 МСК
среда
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
68
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Видич
Неманья Видич
68
0
Рафаэл
Рафаэл
45'
45'
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
32'
32'
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
76'
76'
90
0
Руни
Уэйн Руни
28'
28'
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
51'
51'
68
Запасные
0
Амос
Бен Амос
0
Невилл
Гари Невилл
0
Фабио
Фабио
0
Андерсон
Андерсон
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Оуэн
Майкл Оуэн
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
46
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
67
0
Чо
Вон-Хе Чо
90
0
Родальега
Уго Родальега
90
0
Томас
Хэндри Томас
71
0
Гомес
Жорди Гомес
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
0
Скотланд
Джейсон Скотланд