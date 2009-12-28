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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Воган 83
Пиенаар 90
2:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2009, 18:00 МСК
28.12.2009, 18:00 МСК
понедельник
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90'
90'
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
61
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
82
0
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Невилл
Фил Невилл
0
Воган
Джеймс Воган
83'
0
Бакстер
Джозе Бакстер
0
Эгард
Киран Эгард
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Дафф
Майкл Дафф
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Иглс
Крис Иглс
90
0
Александер
Грэм Александер
90
0
МакДональд
Кевин МакДональд
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
85
0
Наджент
Дэвид Наджент
64
0
Флетчер
Стивен Флетчер
82
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Томпсон
Стивен Томпсон
0
Блэйк
Робби Блэйк