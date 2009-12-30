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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Бельхадж 75
1:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Эдуардо 29
Насри 42
Рэмзи 69
Сонг 81
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
30 дек. 2009, 22:45 МСК
30.12.2009, 22:45 МСК
среда
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Бегович
Асмир Бегович
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
75'
75'
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
58
0
Хьюз
Ричард Хьюз
90
0
Йебда
Хассан Йебда
90
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
71
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Уилсон
Марк Уилсон
0
Браун
Майкл Браун
0
Диоп
Папа Буба Диоп
0
Кану
Нванкво Кану
0
Утака
Джон Утака
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Траоре
Арман Траоре
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Насри
Самир Насри
42'
42'
86
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Сонг
Александр Сонг
81'
81'
90
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
69'
69'
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
82
0
Эдуардо
Эдуардо
29'
29'
71
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Мерида
Фран Мерида
0
Вела
Карлос Вела